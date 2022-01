"Il mezzo incidentato dal sindaco Corradino a gennaio 2021 che fine ha fatto?"

Nel documento presentato in Comune a Biella le liste civiche ripercorrono i fatti: la sera di lunedì 4 gennaio 2021 si è verificato un incidente con il ribaltamento di un mezzo della Protezione Civile del Comune di Biella guidato in quel momento dal Sindaco di Biella Claudio Corradino.

"Il mezzo incidentato a distanza di 1 anno non è mai rientrato nel parco auto del Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di Biella - sostengono i firmatari - e non sono stati dati mezzi sostitutivi in dotazione al Gruppo Comunale per cui risulta un mezzo in dotazione in meno in caso di emergenze o servizi".

A questo proposito nell'interrogazione le liste civiche interpellano dunque il Sindaco se il mezzo sia stato rottamato, o comunque dove si trovi al momento. Le firme sono per la Lista Civica Biellese quella del capogruppo Paolo Robazza, per Buongiorno Biella quella del capogruppo Andrea Foglio Bonda, e per Le Persone al Centro a firmare è stato il capogruppo Pietro Barrasso.