Caffetteria Interno21 omaggia la consegna a domicilio: “Vogliamo coccolare i clienti in questo periodo difficile”

Per la Caffetteria Interno 21 il nuovo anno inizia con nuovi propositi e tanta accoglienza. La loro cucina – aperta a colazione e a pranzo – è, da sempre, preparata con amore per la propria terra e con materie prime di prima scelta, per garantire gusto e qualità dei piatti. Il locale si distingue per un’ampia selezione all’interno del menù del giorno di soluzioni vegetariane e vegane, insieme a pietanze preparate con prodotti del territorio.

Per questi mesi, la Caffetteria ha deciso inoltre di mettere a disposizione il servizio di consegna a domicilio senza alcun costo aggiuntivo: “Vogliamo continuare a “coccolare” la nostra clientela con i nostri piatti e la nostra ospitalità, per cercare di affrontare insieme il particolare periodo che stiamo vivendo” racconta Annalisa, titolare della caffetteria insieme a Barbara, che spiega che nella sua cucina tutti i piatti vengono preparati e cucinati giornalmente con ingredienti freschi, ed è per questo che è possibile consumarli anche alla sera o il giorno dopo l’acquisto.

Lo staff di Interno 21 realizza inoltre torte e dolci artigianalmente, come strudel, banana-bread, torte al cioccolato e molto altro, da gustare sul posto o da ordinare su misura per un evento speciale o per una coccola personale. Anche per i dolci sono disponibili le preparazioni vegan.

La Caffetteria, oltre ad effettuare consegne, take-away e ad ospitare i propri clienti all’interno del locale, avvolti dal caldo del caratteristico caminetto a legna, dispone anche di un ampio ed accogliente dehor esterno riscaldato, arricchito da una morbide coperte disposte su ogni sedia.

Caffetteria Interno 21 si trova in Via Marconi 21 a Biella.

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 15:00.

Per info: (Cell.) 351 7458514

Pagina Facebook: www.facebook.com/Interno-21-Caffetteria-107893966218813

Pagina Instagram: www.instagram.com/caffetteriainterno21