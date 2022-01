Vetrine vive nei negozi chiusi e isole wi-fi, a Cossato nasce il Distretto Urbano del Commercio

“Il mondo è cambiato anche dal punto di vista commerciale. È giusto che il comune si muova per stare al passo con i tempi”: sono queste le parole con cui Enrico Moggio, sindaco di Cossato, ha introdotto il Distretto Urbano del Commercio, presentato durante la conferenza, andata in scena ieri sera, lunedì 17 gennaio, nella sala eventi di villa Ranzoni.

Il DUC, approvato il 7 novembre 2021, è un progetto che mira a rivitalizzare il territorio mettendo in contatto tra loro realtà amministrative e commerciali, al fine di collaborare, per dare vita ad iniziative al di fuori dalla portata dei singoli: “Abbiamo avviato questo percorso perché riteniamo che la nostra città sia pronta – racconta l'assessore al Commercio Sonia Borin – e vogliamo rendere il commercio un elemento fondante della valorizzazione del territorio”.

Frutto di una libera aggregazione, il DUC può vantare una governance di persone competenti che si occuperanno di cercare fondi e, soprattutto, progetti ed è guidato da una cabina di regia composta dall’amministrazione comunale, le associazioni di categoria e la manager Paola Fini.

Formazione, marketing, rigenerazione urbana e promozione del territorio sono le intenzioni che emergono dai piani che il neonato ente sta mettendo in campo. Dal punto di vista del decoro, l’iniziativa “Vetrine vive” riempirà gli spazi vuoti delle vetrine dei negozi chiusi con dei pannelli artistici, i quali non saranno installati in pianta stabili ma resteranno mobili e adattabili ad ogni esigenza. Sul fronte della modernizzazione si agirà creando delle isole wi-fi gratuite e panchine dotate di caricabatterie: “La connessione internet ormai è entrata a far parte dei nostri bisogni principali – spiega Fini – e ci auguriamo che queste isole possano diventare dei punti di aggregazione”.

Nell’ambito di un rinnovamento di questa portata non poteva ovviamente mancare la diffusione della cultura e le tradizioni locali. Lo “Shopper che parla” sarà una busta per acquisti, fatta interamente con carta riciclata, sulla quale verrà apposto un QR Code che, se scansionato, racconterà delle storie su Cossato. Infine, si avvieranno progetti di educazione al consumo con le scuole.

“I distretti stanno generando grandi aspettative – racconta Angelo Sacco, presidente Confesercenti Biella – e cercheremo di rendere il commercio locale competitivo. Ormai non si può più pensare a questo settore come popolato da tanti piccoli negozianti isolati tra loro”. Il DUC punta in alto, come ben esprimono le parole di Mario Novaretti, presidente Ascom Biella: “Il commercio ha segnato la storia dell’umanità e ne è stato spesso il motore. Con questo progetto ci riappropriamo dello spirito dei commercianti di una volta, dediti al rilancio della propria città”.

La conferenza ha segnato un ulteriore passo avanti nella realizzazione di questa impresa. Di seguito la diretta di News Biella con i principali protagonisti, intervistati nelle scorse settimane.