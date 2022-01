Zubiena: Fiamme in abitazione, tetto distrutto e danni ingenti alla struttura FOTO e VIDEO

L'allarme è arrivato al Comando dei Vigili del Fuoco poco dopo le 21: "Una casa in via Casale Caporale va a fuoco!". Immediatamente la macchina dei soccorsi si è messa in moto e sul posto sono arrivati diversi mezzi e squadre che si sono messe al lavoro per circoscrivere le fiamme che avevano attaccato in pieno il tetto, che è crollato, e i locali sottostanti.

I proprietari si sono messi in salvo e non hanno subito conseguenze ma i danni all'abitazione, che ora è inagibile, sono ingenti. In questo momento, alle 21.20, i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro e proseguiranno sino al completo spegnimento e bonifica del posto.

I Carabinieri stanno presidiando la zona.

Seguiranno aggiornamenti.