Colpito da malore, cade a terra e muore: tragedia a Ponderano

Malore fatale nel centro di Ponderano. Vittima un anziano che, nella mattinata di ieri, 17 gennaio, è caduto a terra improvvisamente mentre stava camminando per strada, lungo la via Giuseppe Mazzini, in prossimità della farmacia del paese.

A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno immediatamente richiesto l'intervento del 118. Nella caduta l'uomo avrebbe sbattuto violentemente la testa. Il personale sanitario ha provato a rianimarlo ma ogni tentativo si è rilevato vano: il pensionato, 76 anni, è morto e non si è potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale. Attoniti e visibilmente scossi i residenti della via.