Biella, incidente alla rotonda di via per Candelo: ciclista all'ospedale in codice rosso (foto Matilde Pisani per newsbiella.it)

Lunghe code e traffico rallentato alla rotonda di via per Candelo per un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 di oggi, 18 gennaio.

Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero rimasti coinvolti un'automobile e un ciclista per cause ancora da accertare. Ad avere le peggio proprio il biker, caduto a terra e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dal personale sanitario del 118. Sul posto gli agenti della Polizia locale e la Stradale di Biella per i rilievi e la gestione della viabilità.