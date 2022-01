Biella, auto si scontra contro palo luce e muro in via Ivrea: attimi di paura per la conducente (foto di repertorio)

Attimi di paura per la donna al volante rimasta coinvolta, ieri sera, in un incidente stradale autonomo. Il fatto si è verificato lungo la via Ivrea, in prossimità del centro Bergo e del complesso di Città Studi.

Stando alle prime ricostruzioni, la biellese avrebbe perso il controllo della sua auto per cause ancora da accertare e si sarebbe scontrata prima con un palo della luce poi contro un vecchio muro. Sul posto si sono portati velocemente i Vigili del Fuoco, insieme ai tecnici, per le operazioni di messa in sicurezza dell'area soggetta al sinistro. Presenti anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.