Addio “Signor Nino” Cerruti, il tributo dei dipendenti al Lanificio (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Biella si stringe al dolore della famiglia di Nino Cerruti, il celebre stilista mancato sabato all'età di 91 anni. Il feretro del noto imprenditore è stato accolto al Lanificio per l'estremo omaggio e tributo da parte di dipendenti, amici e persone vicine all'azienda. Presenti nel giorno dell'addio istituzioni, autorità civili e imprenditori. I funerali per volontà della famiglia saranno in forma privata e il Signor Nino sarà poi cremato e tumulato a Oropa.