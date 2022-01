Ponderano Merita propone l'installazione sistemi di sanificazione/purificazione di aria nelle scuole

Il gruppo Consiliare Ponderano Merita ha depositato una mozione al Sindaco Roberto Locca proponendo l’installazione di sistemi di sanificazione/purificazione di aria nelle scuole del territorio.

"Crediamo nella scuola e pensiamo fermamente che non vi sia impiego migliore di risorse pubbliche di quelle destinate ai nostri bambini e ragazzi - scrive Marco Romano - . Confidiamo nel fatto che l’amministrazione voglia discutere l’iniziativa al primo consiglio comunale in programma. L’iniziativa parte dalla proposta di alcuni genitori che nei giorni scorsi hanno potuto apprendere di buone pratiche realizzate a Verrone e a Candelo. Purtroppo l’emergenza epidemiologica da Covid 19 è ancora in corso e vede la curva dei contagi innalzarsi a livelli significativamente “pericolosi”, al punto tale che il Governo ha dovuto adattare ben tre DPCM con norme più restrittive e prorogando lo stato d’emergenza al 30/04/2022. Pensiamo sia dovere del Sindaco mettere in campo ogni azione possibile per evitare ulteriori interruzioni alla didattica e dare all’Istituto Scolastico tutti gli strumenti per garantire la sicurezza degli alunni, degli insegnanti e degli operatori scolastici".

Per Ponderano Merita, l’utilizzo di purificatori d’aria, posti nelle classi scolastiche, può contribuire significativamente ad abbassare il potenziale tasso di contagio in questo specifico momento e, successivamente, può aiutare a contenere le influenze stagionali e a migliorare la salubrità dei luoghi in cui i bambini passano molte ore del giorno.