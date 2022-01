Nuove regole d'accesso in biblioteca Biella, Gaggino respinge le proteste: “Insulto al lavoro svolto finora”

“Chiunque può protestare liberamente ma farlo davanti alla biblioteca è un insulto al lavoro svolto da tutto il personale in questi anni di emergenza pandemica”. Non è andata giù all'assessore della Cultura Massimiliano Gaggino la notizia della manifestazione (leggi qui), in programma questa sera, alle 17.30.

I giovani del Coordinamento Gruppi Resistenza Biellese si ritroveranno, infatti, davanti alla biblioteca civica di Biella per dire no alle nuove regole d'accesso. “Dall'inizio della pandemia la Biblioteca si è subito organizzata per garantire il servizio, che non è mai venuto meno – afferma Gaggino – Oltre alla prenotazione telefonica e online dei libri, è possibile accedere esibendo il Green Pass e indossando la mascherina. Ne sei sprovvisto? Nessun problema, resta attivo il servizio di prestito 'sulla soglia', in orario di apertura al pubblico. Il libro viene consegnato all'entrata e, una volta restituito, messo in quarantena il tempo necessario”.

Per l'assessore è “una vera ingiustizia leggere certe critiche sul web. Il servizio è sempre stato salvaguardato e a disposizione di tutti. Questa sera, fuori dalle porte della biblioteca, saranno affissi tre cartelli che spiegano nel dettaglio tutto questo”.