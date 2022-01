Giocatori d'Azzardo Piemonte: "La vita non è un gioco, non buttarla via", foto Pixabay

Associazione Giocatori d'Azzardo Piemonte è una associazione nata nel 2014 composta di uomini e donne che mettono in comune la loro esperienza, per cercare di risolvere il problema comune, la dipendenza al gioco d’azzardo, e di aiutare altri a recuperarsi dallo stesso problema.

"Non si chiede nulla per far parte dei Giocatori D’Azzardo Piemonte - spiega il presidente Giuseppe -, né tasse di iscrizione o quote, è totalmente gratuito. L’anonimato e fondamentale riservato. L’unica cosa che si chiede, per farne parte è avere il desiderio e la volontà di smettere di giocare, ma spesso non è poco. Non siamo affiliati a nessuna associazione Religiosa, idea politica, organizzazione o istituzione. Il nostro unico scopo è astenersi dal gioco ed aiutare altri giocatori compulsivi a raggiungere la sobrietà".

Il presidente spiega che una volta il giocatore d'azzardo era il nobile, l'avventuriero, era una figura quasi mitica, era quello che con un tiro di dadi, si giocava la fattoria, o la vinceva o perdeva. Non era mai un operaio, un pensionato, o una mamma. "Ecco oggi la realtà del gioco, è meno fantasiosa - continua Giuseppe - ma maledettamente più reale, giocano tutti è il gioco è ovunque. Il gioco, a certi livelli, è una malattia quando ci si accorge che è più importante di tutto, della famiglia, degli affetti, dei figli: il gioco è malattia, quando il gioco assorbe tutta la vita, tutto il tempo libero, quando si prega il Signore perché faccia "entrare" un ambo, un termo, oppure vincere alle SLOT, o a tutti quei giochi esistente, ” dove la posta in gioco è irreversibile “. Quando l'unico pensiero è "devo trovare i soldi per andare a giocare"".

Chi gioca, spesso, non si rende conto di avere un problema; è convinto di poter smettere quando vuole, o che basterebbe una grossa vincita per risolvere tutti i problemi (ma non è mai così). Continua il presidente: "Chi c’i è vicino, chi ci vuole bene, che se ne rende conto, spesso quando è ormai troppo tardi, quando il numero delle rate del mutuo non pagate, sono troppe anche solo per rimediare. Si può uscire dal gioco! Guarire! forse, ma bloccarlo o fermarlo si può: il gioco d'azzardo è come una piovra che allunga i suoi mortali tentacoli. L’azzardo non fa crescere, ci isola, lascia dietro rovine economiche e macerie famigliari. Se il gioco d'azzardo sta rovinando la tua vita, possiamo aiutarti".

L’Associazione Giocatori d'Azzardo Piemonte è formata di persone "malati di gioco" che con un programma di recupero, riesce, un giorno alla volta, a restare fuori da questa giostra infernale, del gioco compulsivo. Giocatori D’Azzardo Piemonte, non è l’unica soluzione per uscire dalla dipendenza del gioco, ma è una opportunità, molte persone riescono a riconoscere di avere un problema con il gioco, aiutati dal fatto che i frequentatori dell’associazione, non sono medici, psicologi o altro, sono persone che il gioco lo hanno conosciuto vivendolo in prima persona, sulla propria pelle. Persone che non giudicano, ma che raccontano, condividendo, la propria vita. "Dal gioco, non si diventa mai “ex giocatori” - continua il presidente - ma si impara a convivere con questa dipendenza, ed un giorno alla volta ce la si può fare. Molte volte il sapere che si può uscire dal gioco, fa la differenza tra vivere e morire. Si muore di gioco, spesso e la fine di un giocatore, dopo aver perso, famiglia, casa, affetti, è il suicidio".

Per informazioni Tel. 340 84 95 196 E-mail: gioc.azzardopiemonte@libero.it

Le nostre Riunioni Su appuntamento sono a Biella -- Candelo : Sabato dalle 14,30 alle 16,30

Dieci motivi per non giocare. 1. Non perdere la vita per il gioco! 2. Vuoi perdere tutto per non avere niente! 3. Vivi la tua vita al meglio non giocartela. 4. Vuoi lasciare che il gioco ti rovini la vita, ma fai della tua vita la partita migliore. 5. Con il gioco d’azzardo non si vince. 6. Io non mi azzardo più, e tu! 7. Di anche tu no al gioco d’azzardo. 8. Ricorda nessuno ti regala soldi……svegliati. 9. Il stare bene dura poco e poi ! 10.La vita non è un gioco, non buttarla via.