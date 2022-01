Covid e nuove regole d'accesso alla biblioteca di Biella: i giovani del Coordinamento Gruppi Resistenza Biellese protestano

"È un diritto di chiunque poter accedere a una biblioteca, immergersi nella cultura, nei propri interessi, lasciandosi catturare e scoprendone di nuovi", sostengono i giovani del Coordinamento Gruppi Resistenza Biellese. Per questo motivo questa sera alle 17,30 si sono dati appuntamento per protestare contro le nuove regole d'accesso alla biblioteca civica di Biella.

"Apriamo un libro per leggere tante nuove pagine di vita! Ogni libro è sogno, idea, luce fantasia, incanto! - scrivono - . La biblioteca è un luogo di aggregazione, di confronto, di crescita che non può più essere tale per tutti per assurde regole imposte da persone che non hanno a cuore il cittadino, che non hanno a cuore la salute, che non hanno a cuore loro stessi, che non hanno a cuore la vita".