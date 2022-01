Biella, Moscarola annuncia: “Rotonda dietro al carcere di nuovo illuminata, scusate per il troppo tempo trascorso”

“Finalmente siamo riusciti a far funzionare l’illuminazione alla rotonda dietro al carcere che era al buio da parecchio tempo”. Ad annunciarlo, sui propri canali social, il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola. E aggiunge: “Ho seguito personalmente l’iter e alla fine seppur in ritardo siamo riusciti a sistemare questa situazione che era davvero pericolosa. Chiedo scusa agli automobilisti per il troppo tempo trascorso”.