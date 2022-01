Asl Biella: sciopero nazionale infermieri, prestazioni non urgenti a rischio

L'Asl Biella comunica che: "Come comunicato dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 890/2022 del 12.1.2022, si informa che il Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, riporta che l’Organizzazione Sindacale NurSind - Il Sindacato delle Professioni Infermieristiche - ha proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale del comparto sanità dipendente del Servizio Sanitario Nazionale dalle ore 7.00 del 28.1.2022 alle ore 7.00 del 29.1.2022. Si rende noto, pertanto, che nelle suddette 24 ore potrebbero non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza".