Teens Basket e Fila Museum, nasce partnership per promuovere lo sport sul territorio

Il Teens Basket Biella è lieto di annunciare una nuova partnership siglata con un'importante realtà del territorio, la Fondazione Fila Museum. L'obiettivo è promuovere la pratica sportiva e la pallacanestro, insegnando non solo la tecnica ma anche i valori fondanti della disciplina sportiva, fair play, rispetto delle regole, sana alimentazione. La collaborazione verrà ufficializzata giovedì mattina nella sede della Fondazione in via Seminari a Biella.

Fila Museum regalerà alla società cestistica biellese 330 kit per altrettanti bambini coinvolti nei progetti sportivi sul territorio. I kit prevedono un sacchetto porta scarpe, una t-shirt, una borraccia in alluminio, un laccetto porta badge, un tappetino per mouse personalizzato.