Basket, Biella spettatrice ma le avversarie dirette per la salvezza perdono tutte

Assente Biella che recupererà il match contro Milano, l’attenzione del campionato di A2 era tutto indirizzato agli altri scontri con Udine che prepara il blitz contro Cantù soffiandogli il primo posto in testa al girone ma con buone notizie per la compagine di Zanchi che ha visto tutte le dirette concorrenti nelle zone basse della classifica soccombere anche se in modo diverso.

Capo d’Orlando ha perso proprio nei secondi finali contro Trapani, mentre Mantova, in caduta libera ha segnato la miseria di quattro punti nell’ultimo quarto in cui Pistoia ha preso il largo, mentre Orzinuovi, che è dietro in classifica ha subito proprio contro Udine la prossima avversaria di Biella. Proprio i rossoblù mancano dal parquet da diverse settimane fra festività e contagi che non hanno permesso la ripresa. La speranza è che adesso che si tornerà a giocare Biella abbia mantenuto il suo spirito guerriero; comunque vada saranno belle partite.