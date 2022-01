Cossato, il Distretto Urbano del Commercio si presenta ai cittadini

Quest’oggi, lunedì 17 gennaio, alle 18:30, il nuovo progetto del comune di Cossato, il Distretto Urbano del Commercio, è pronto ad essere presentato al pubblico. Ad ospitare l’incontro sarà la sala eventi “Giuliana Pizzaguerra” di Villa Ranzoni, in via Ranzoni. La partecipazione è consentita solo se in possesso di green pass e mascherina FFP2 e previa conferma della presenza al numero 015.9893345, oppure scrivendo a duc@comune.cossato.bi.it.