Scrittori di classe di nuovo a Pralungo

Dopo due anni Pralungo torna a far parlare di sé parlare in merito al concorso "Scrittori di classe" promosso da Conad. La classe I A della scuola secondaria del paese (del comprensivo di Andorno Micca) si è cimentata in un racconto fantasy il cui tema veniva assegnato dopo aver effettuato un test dei valori, il personaggio di Harry Potter ha poi dato loro l'ispirazione.

Il “coraggio” è risultato il valore scelto dagli allievi che hanno ideato un incipit molto coinvolgente che li ha spinti a pensare all’integrazione e alla disabilità. Quest’anno, oltre al racconto, i partecipanti al concorso dovevano anche creare un’illustrazione che fosse pertinente alla vicenda narrata e così i ragazzi hanno scatenato la loro fantasia e hanno realizzato una storia che è entrata tra le dieci finaliste del valore “coraggio”.