A fuoco boschi nella valle del Sesia, squadre AIB e Vigili del Fuoco in lotta contro le fiamme

Sono attualmente in corso le operazioni di bonifica e spegnimento dell'incendio che, nelle prime ore della giornata odierna, ha interessato i boschi del Comune di Cellio con Breia, situato nella valle del fiume Sesia, in provincia di Vercelli.

La squadra del Comando di Verbania, in collaborazione con le sei di Vercelli e nove squadre AIB provenienti da tutta la provincia del Vercellese, ha coordinato la bonifica dell"area interessata, realizzata sia con personale da terra, sia con l'ausilio del mezzo aereo. Non risultano al momento coinvolte persone o abitazioni. Le cause dell'incendio sono al vaglio del personale dell"area dei Carabinieri Forestali di Varallo Sesia, intervenuti sul posto.