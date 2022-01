Nino Cerruti, la proposta di Pella: “Intitoliamo la Biblioteca di Biella alla sua memoria”

“Ricordo con grande ammirazione Nino Cerruti, imprenditore e personalità che ha saputo imporre nel mondo della moda e del tessile laniero, con gentilezza e competenza, innovazione, raffinatezza, qualità. Rimarrà un simbolo del territorio biellese, del Made in Italy e della nostra proiezione nel mondo, in grado di influenzare costumi, cultura e, non da ultimo, di caratterizzare lo spirito d'intrapresa e l'etica del lavoro”. Parola del sindaco di Valdengo, nonché deputato, Roberto Pella.

E rilancia: “Vorrei proporre al sindaco e al consiglio comunale della Città di intitolare la Biblioteca comunale di Biella alla sua memoria e al suo operato, persuaso che lo studio, il confronto e la formazione continua, specie presso le generazioni più giovani, possano stimolare intuizioni e iniziative degne della memoria di Nino Cerruti e rendere ancora grande il territorio biellese a livello internazionale. Esprimo, a livello personale e come sindaco, un pensiero di gratitudine e viva vicinanza alla famiglia e ai suoi più cari affetti, unendomi a tutti coloro che stanno manifestando in questi giorni massima stima e massimo impegno a onorarne memoria e operato”.