Nino Cerruti, domani al Lanificio l'estremo omaggio dei dipendenti

Sono sempre più numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia di Nino Cerruti, scomparso sabato all'età di 91 anni (leggi qui). Oggi e domani, la camera ardente sarà aperta nella casa funeraria dell’impresa Defabianis, in Strada Santa Maria di Campagnate, a Biella per un commiato intimo aperto a tutti.

Nel pomeriggio di martedì 18 gennaio, intorno alle 14:30, il feretro verrà accolto al Lanificio per l’estremo omaggio e tributo da parte di dipendenti, amici e persone vicine all’azienda. “Si tratta di un gesto di rispetto e d’amore verso un uomo che ha dedicato alla nostra Azienda, resa grande dalla sua creatività, tutta la vita – spiegano - I funerali per volontà della famiglia saranno in forma privata e il Signor Nino sarà poi cremato e tumulato a Oropa”.