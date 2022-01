Benna, andata distrutta nella notte la casetta dell'acqua FOTO

Brutta sorpresa per la comunità di Benna. Nella notte è andata distrutta la casetta dell'acqua, posizionata in via Nazario Sauro, a pochi passi dalla chiesa e dall'ingresso del paese. Gravemente danneggiata anche la pensilina dell'autobus.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, insieme a Carabinieri e assessori, per la messa in sicurezza: sono in corso le indagini di rito e al vaglio ci sono varie ipotesi ma sembra che sia avvenuto un cortocircuito per cause ancora da stabilire. Intanto, la notizia è rimbalzata sui canali social del paese e molti cittadini si stanno interrogando su cosa sia avvenuto.