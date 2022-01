Castelletto Cervo, dal PNNR 245mila euro per scuola ed ambulatorio

A Castelletto Cervo 245mila euro per scuola ed ambulatorio con il PNNR - Foto archivio newsbiella

E' di questi giorni la comunicazione ricevuta dal Comune di Castelletto Cervo che conferma il finanziamento, con fondi del Piano Nazionale Ripresa Resilienza, del progetto di riqualificazione energetica dell'edificio di proprietà comunale di frazione Garella, che ospita, al piano terra, la scuola dell'infanzia e l'ambulatorio medico, e al primo piano il micronido.

In sostanza l'amministrazione riceverà 245mila euro per realizzare il cappotto esterno dello stabile, isolarne il solaio, sostituirne i serramenti ed installare un nuovo impianto di illuminazione a led.

“Abbiamo avuto conferma di questi fondi. – dichiara il sindaco Omar Giletti - Ora dobbiamo attivare le procedure burocratiche che vogliamo portare avanti rapidamente per iniziare i lavori all'interno dello stabile nei mesi di luglio ed agosto, quando le scuole sono chiuse. Per la parte del cappotto esterno cercheremo di concludere i lavori entro fine 2022. Le tempistiche dipenderanno e saranno dettate anche in base a chi vincerà la gara d'appalto”.