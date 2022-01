Vuoi prestare servizio civile all'asilo nido di Vigliano Biellese? Puoi fare domanda entro fine gennaio

La tua età è compresa fra i 18 e i 28 anni? Vuoi prestare servizio civile presso l'asilo nido di Vigliano Biellese per un anno? Presenta la tua domanda on line tramite il tuo Spid entro le ore 14 di mercoledì 26 gennaio! Ecco alcune info utili: periodo 2022/2023, durata di 12 mesi, orario di servizio con almeno 25 ore settimanali e assegno di 444,30 euro mensili.

La data di avvio in servizio dei volontari è diversa per ciascun progetto. Viene stabilita, infatti, tenendo conto di alcune variabili (termine procedure di selezione, compilazione e l’esame delle graduatorie, esigenze specifiche del progetto) ed è pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Come presentare la propria candidatura? Prima di tutto se ancora non ce l'hai, attiva subito lo SPID! Le/gli aspiranti volontari/e dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) cliccando qui domanda on line servizio civile entro le 14.00 del 26 gennaio 2022.Visita il sito dedicato cliccando qui Il Filo da tessere - servizio civile e scrivi una mail a serviziocivile@ilfilodatessere.com per segnalare il tuo interesse ed essere aiutato nella compilazione! Il Progetto in cui è incluso l'asilo nido di Vigliano Biellese è "Bolla su bolla".