Pray, 430 vaccinazioni al Polivalente. Passuello soddisfatto: “Altre due giornate simili in previsione”

Nei giorni scorsi, presso il Polivalente di Pray, circa 430 persone sono state vaccinate contro il Covid. Di queste, circa 20 sono risultate prime dosi e le rimanenti Booster terza dose. Hanno poi operato in cinque postazioni vaccinali tre medici ASL e due medici di Base della Valsessera che, insieme al personale infermieristico e amministrativo ASLVC, volontari della Croce Rossa di Borgosesia, Protezione Civile Coordinamento di Biella, personale del Comune e Unione Montana del Biellese Orientale, hanno consentito di raggiungere il risultato di un numero molto elevato di persone vaccinate.

“Sono state previste altre due giornate di vaccinazioni nei giorni di venerdì 21 e venerdì 28 gennaio 2022 – sottolinea il sindaco Gian Matteo Passuello - Le convocazioni per i prossimi giorni sono in corso da parte di ASL, per chi non avesse ricevuto la convocazione può segnalarlo al proprio medico di famiglia o al Comune in orario 8/14 uff. Polizia Locale”.