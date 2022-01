Cerrione, tre strutture per giochi all’aperto a scuola

Durante le vacanze di Natale l’amministrazione comunale di Cerrione ha pensato alla sicurezza dei bimbi. Per permettere loro di giocare in bolle sicure il Comune ha posizionato 3 strutture per giochi all’aperto. Maestre e bimbi hanno scritto alla giunta Zerbola: “I bambini e le maestre della scuola dell'infanzia di Cerrione ringraziano di cuore il sindaco e l'amministrazione comunale per i bellissimi gazebi”.