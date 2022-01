Trasporti in Piemonte: personale assente o in quarantena, servizio ridotto del 10-20%, foto Pixabay

Sul fronte trasporti, dal 10 gennaio si registra una riduzione del servizio del 10-20 per cento a causa delle assenze del personale positivo o in quarantena, che si sommano a quelle degli autisti che con l’obbligo del green pass hanno deciso di non svolgere più il servizio.

“La pianificazione è particolarmente complicata per Trenitalia - ha spiegato l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi - perché la rete ferroviaria necessita di figure specializzate e vanno gestite le sostituzioni dei treni soppressi con gli autobus. Anche il numero degli utenti è in calo, circa il 28 per cento per il trasporto ferroviario, il 15-20 per cento per quello su gomma. Con la capienza dei mezzi all’80 per cento – ha aggiunto - da inizio anno gestiamo i servizi integrativi come nel 2021, ma con la differenza sostanziale che il governo non ci ha ancora garantito i fondi”.