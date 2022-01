La Croce Rossa Biella cerca 3 giovani per il Servizio Civile Nazionale

La Croce Rossa di Biella ha attivato per il 2022 l’opportunità del Servizio Civile Nazionale per 3 giovani tra i 18 e i 28 anni, come occasione per diventare operatori presso il Comitato di Via Quintino Sella.

I partecipanti supporteranno i volontari nei progetti rivolti alla comunità, soprattutto quelli creati per contrastare le nuove forme di povertà nate in seguito alla pandemia; affiancheranno il personale addetto al centralino nella gestione delle chiamate e aiuteranno nella gestione del magazzino e nello stoccaggio dei beni di prima necessità. I giovani che desiderano intraprendere questo percorso, un’occasione di per mettersi in gioco ed un’opportunità di crescita, presteranno servizio per 12 mesi per un totale di 25 ore settimanali e riceveranno un rimborso spese di 444,30 euro.

Per informazioni si può mandare una mail a biella@cri.it o chiamare il numero 0152435311, mentre le iscrizioni visita il sito www.cri.it/piemonte/serviziocivile/