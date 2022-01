Giuseppe Giannattasio è il nuovo presidente di Handicappati Valsessera ODV

Dopo la scomparsa del presidente Italo Marchi, venuto a mancare all’età di 74 anni, l’associazione Handicappati Valsessera, ora Handicappati Valsessera ODV, ha trovato nella persona di Giuseppe Giannattasio la figura che la guiderà nei prossimi anni.

Membro fondatore, all’età di 67 anni Giannattasio intende proseguire il lavoro del suo predecessore e amico portando avanti progetti di successo come l’ampliamento della comunità “Alloggio l’Albero”, che oggi ha 16 posti a disposizione, e l’aggiunta di 2 mini appartamenti per autosufficienti alla stessa. In attesa della fine dell’emergenza sanitaria, l’associazione intende ripartire con le iniziative lasciate in sospeso, come l’alpaca terapia e il nuoto.