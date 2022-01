Viverone, in arrivo altri 7 contenitori per la raccolta delle deiezioni dei cani

7 nuovi contenitori per la raccolta delle deiezioni dei cani. Lo annuncia il comune di Viverone per bocca del sindaco Renzo Carisio: “Il costo dell’intervento è di 3.060 euro e si confida nell’educazione dei possessori di cani per la tutela e l’igiene del territorio. L’obiettivo è di implementare questo servizio che contribuisce al decoro del territorio ed alla sua promozione turistica”.

I contenitori saranno posti in Frazione Masseria, nei pressi dell’Info Point (sulla passeggiata al Lago) e nei parcheggi Padre Zola (dietro al lavatoio) e Mandelli, in frazione Bertignano; altri contenitori saranno posizionati lungo la Provinciale 228, in prossimità della zona parcheggio Albergo del Lago, in via Umberto zona Agorà e a lato del Piazzale Chiesa.