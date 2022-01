Vallanzengo, riqualificazione circolo MCL e nuovo polivalente in arrivo

Proseguono gli interventi di riqualificazione nel comune di Vallanzengo che, già a partire dallo scorso anno, sono stati messi in atto nell’edificio comunale del circolo MCL, in piazza Felice Gilardi. Ad ora si sta procedendo con il rifacimento della cucina, il cambio dei serramenti e la ristrutturazione del salone e il 2022 si prospetta l’anno della conclusione dei lavori.

Nella medesima situazione si trova anche l’intervento di restaurazione dell’ex forno in frazione Maglione, destinato a diventare un polivalente, il quale avrà presto un piano terra funzionale. Nelle intenzioni dell’amministrazione il mantenimento del forno stesso, che potrà essere nuovamente utilizzato.

Continuando sul fronte riqualificazione, un intervento è in programma anche per le baite di proprietà del Comune a Bielmonte, in particolare, sarà dedicato al rinnovamento di Cascina Poala. Infine, a livello progettuale, l’amministrazione intende potenziare la raccolta differenziata e introdurre un sistema di videosorveglianza.