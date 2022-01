Portula, il sindaco annuncia: “Torna il servizio a domicilio di medicine e spesa per chi è in quarantena”

“A differenza degli scorsi anni, non ci sono ricoverati in ospedale e nessuno ha grosse problematiche a casa”. A fare il punto della situazione pandemica e dei casi in paese il sindaco di Portula Fabrizio Calcia Ros nella consueta diretta Facebook sui propri canali social.

Lo stesso primo cittadino annuncia l’attivazione del servizio di trasporto a domicilio di medicine e prodotti alimentari per chi è in quarantena. “Se qualcuno avesse necessità può contattare gli uffici comunali – sottolinea – Tramite i volontari della Protezione Civile si consegneranno ogni giorno farmaci e medicinali; per la spesa, invece, si cercherà di accorpare tutte le richieste per la distribuzione, che avverrà verosimilmente una /due volte a settimana. Faremo il possibile per venire incontro alle esigenze delle persone”.