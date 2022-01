FILA ancora protagonista, Maserati Multi70 e Giovanni Soldini tagliano per primi il traguardo della RORC Transatlantic Race

Sabato 15 gennaio, alle ore 01:51:41 ora locale di Grenada (05:51:41 UTC, 06:51:41 ora italiana), Maserati Multi 70 ha tagliato per prima il traguardo dell’8a edizione della RORC Transatlantic Race, organizzata dal Royal Ocean Racing Club in collaborazione con Yacht Club de France. Lo skipper Giovanni Soldini ha navigato insieme a Vittorio Bissaro, Oliver Herrera Perez, Thomas Joffrin, Francesco Pedol, Matteo Soldini, in una corsa lanciata attraverso l’Atlantico da Lanzarote a Grenada (2995 miglia nautiche), che ha visto l’equipaggio concludere la prova con un tempo reale di 6 giorni, 18 ore, 51 minuti e 41 secondi.

Al termine della competizione, il trimarano mette alle spalle 3476.5 miglia reali con una velocità media di 21,4 nodi. I tempi saranno ratificati dall'organizzazione della regata nelle prossime ore. In seconda posizione, a qualche miglia di distanza, segue PowerPlay di Peter Cunningham con skipper Ned Collier Wakefield, e a bordo i velisti inglesi Giles Scott (tattico di Ineos Team UK in Coppa America e vincitore di due ori olimpici nella classe Finn) e Miles Seddon (che con Phaedo3 nel 2015 ha stabilito il record su questa tratta). Terzo sulla linea di arrivo: Argo di Jason Carroll con skipper Brian Thompson.

“Un’emozione fortissima accompagnare in questa avventura Giovanni Soldini in una gara così impegnativa che ha fatto tornare alla memoria le antiche imprese del nostro più famoso velista italiano” dichiara Barbara Mora, Global Marketing Director di FILA, l’innovazione nel solco della tradizione per fornire equipaggiamenti sempre all’avanguardia dal punto di vista tecnico nello stile FILA per affiancare grandi campioni nella vittoria, congratulazioni a Giovanni Soldini e a tutto il suo team e a Maserati Multi 70”.