Bielmonte, talenti in pista: i risultati del trofeo Alpe Cimbra (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Prosegue la stagione sportiva targata Sci Club Oasi Zegna che ieri, sabato 15 gennaio, ha portato sulle piste il trofeo Alpe Cimbra, sponsorizzato da L.P. Photocolor Ceamiche e Botalla Formaggi.

Competizione al cardiopalma nella categoria Under 14 femminile che vede l’assenza di un secondo posto assoluto conseguente al testa a testa tra Martina Mis e Marta Mattio, classificatesi ambedue in prima posizione con un tempo di 1 minuto e 15,89 secondi. In terza posizione Amelia Grace Curto con 1 minuto e 17,12 secondi. Accesa anche la gara Under 14 maschile che viene vinta da Ettor Bussei Canone con 1 minuto e 16,32 secondi; al suo inseguimento Francesco Sadowski, che conclude in seconda posizione con 1 minuto e 16,73 secondi. Federico Forte si aggiudica invece la terza posizione con 1 minuto e 17,07 secondi.

Nella classifica riservata alle società spicca l’Equipe Beaulard con 324 punti; seguono a debita distanza Sestriere A.D., 172 punti, e Sauze D’Oulx, 170 punti.