Bielmonte, i risultati della seconda giornata di selezioni regionali FOTO

Anche domenica 16 gennaio lo sci biellese ha dato spettacolo sulle piste di Bielmonte. Sulle nevi della pista Moncerchio si sono affrontati ragazzi e ragazze under 14 per le selezioni regionali del "Trofeo Alpe Cimbra Fis Children Cup". La gara, Trofeo “Falpi – Acqua Lauretana”, organizzata dallo Sci Club Oasi Zegna Bielmonte, ha visto Beatrice Mazzoleni conquistare la prima posizione nella categoria femminile con un tempo di 44,83 secondi. Al seguito, in seconda posizione, Anita Sofia Rej con 45,87 secondi e, al terzo posto, Benedetta Nosenzo con 45,94 secondi.

Nella categoria maschile è invece Michele Vivalda ad aggiudicarsi il primo posto con 44,84 secondi; Ettore Lovera e Giulio Paolo Cazzaniga chiudono in seconda posizione a pari merito con 45,11 secondi. Per la seconda volta Equipe Beaulard è in testa nella classifica società con 307 punti con quasi 100 punti in più della seconda classificata Sestriere A.D. (213 punti) e della terza Mondolè Ski team (210 punti).