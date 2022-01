Tavigliano in lutto per la morte di Aldo Mello Grand, fondatore e primo presidente della Pro Loco (foto di repertorio)

Comunità di Tavigliano in lutto per l’improvvisa scomparsa di Aldo Mello Grand. Aveva 82 anni. Era molto conosciuto in paese: è stato, infatti, uno dei fondatori della Pro Loco, nonché primo presidente per diverso tempo.

Poco fa, la stessa Pro Loco si è stretta al dolore della famiglia con un toccante post sui propri canali social. Il Santo Rosario si terrà alle 19.30 di domani nella chiesa parrocchiale di Tavigliano. Sempre qui, avranno luogo i funerali alle 15 di martedì 18 gennaio.