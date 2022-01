Mosca sulla scomparsa di Nino Cerruti: “Ha rappresentato al meglio la tradizione laniera e il savoir faire biellese”

“Con la scomparsa di Nino Cerruti se ne va un grande capitano d’industria che a partire dagli anni ’60 ha saputo vestire star del cinema mondiale e sportivi internazionali. Con lui perdiamo una figura che ha rappresentato al meglio la tradizione laniera e il savoir faire biellese”. A scriverlo il consigliere regionale Michele Mosca, a seguito della morte dello stilista e imprenditore biellese, scomparso ieri all’età di 91 anni.

“Ha portato nel mondo intero la migliore biellesità e se oggi siamo ancora riconosciuti come la capitale del tessuto è anche merito suo. Passato questo momento di cordoglio e incredulità penso che il nostro territorio debba trovare un modo tangibile e duraturo per ricordarlo, affinchè tutto ciò che è stato, ha rappresentato e fatto per il Biellese e per i biellesi non vada dimenticato”.