Verrone, al castello largo ai giovani, FOTO

Sono finiti i lavori di restyling di un'ala del castello che ancora mancava all'appello, e il sindaco Cinzia Bossi ha già in mente un suo utilizzo molto particolare.

"Si tratta di locali che prima erano adibiti a magazzino comunale - spiega il sindaco - . Sono in tutto 4, due sopra e due sotto, nella parte sotto abbiamo mantenuto il pavimento originale. Li abbiamo sistemati e adesso vedremo come usarli, e per questi nuovi spazi ho in mente alcune idee che vedono protagonisti i giovani. I dettagli dobbiamo ancora definirli, ma l'idea sarebbe quella di adibirne almeno uno a un progetto che riguardi il digitale, come un'aula informatica, e sicuramente i fruitori saranno i giovani".