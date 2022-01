Contro i furti in Valle Elvo più telecamere e controllo di vicinato

Per contrastare il fenomeno dei furti in Valle Elvo, che dallo scorso novembre si verificano con frequenza preoccupante, questa settimana si è riunito a Graglia il Comitato Itinerante, iniziativa promossa dal Prefetto di Biella Franca Tancredi nell'ambito del Comitato di Ordine di Sicurezza.

Presenti lo stesso Prefetto, che ha incontrato i sindaci di Pollone, Sordevolo, Graglia, Netro, Donato, oltre al primo cittadino di Biella, al Presidente della Provincia, al Questore ed ai Comandanti Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza.

I sindaci della Valle Elvo hanno apprezzato questo tavolo di confronto svolto sul territorio. ”Questo è un segno – dice il sindaco di Graglia Elena Rocchi – della vicinanza delle forze dell'ordine ai timori dei cittadini ed alle difficoltà di noi amministratori”. “Incontro positivo. - aggiunge Sandro Bonino, primo cittadino di Pollone - Prefetto e Questore hanno vissuto la realtà del territorio, hanno conosciuto le organizzazioni dei comuni e sono entrati in diretto contatto con l'esigenze della popolazione”.

L'incontro ha dato due risposte per contrastare i furti: installazione e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, e promozione del controllo di vicinato da parte di cittadini formati dalle forze dell'ordine.

“E' emerso - dichiara Sandro Bonino - che occorre installare dove non c'è e migliorare dove c'è il sistema di videosorveglianza . Quindi abbiamo preso l'impegno di aumentare la videosorveglianza. A Pollone abbiamo 17 telecamere e quest'anno ne sostituiremo 5-6 con strumenti di nuova generazione”.

Sul controllo di vicinato non sono tutti d'accordo. “A Pollone siamo già partiti - continua Bonino - e mi auspico che, entro febbraio, i nostri controllori siano formati. Altri comuni hanno iniziato a muoversi nello stesso modo, altri invece pensano di trasformare i controllori in guardiani o sceriffi”.

Il progetto controllo di vicinato si fonda su un protocollo d'intesa tra amministrazioni con Prefettura e Questura. “Saranno individuati coordinatori, - precisa Bonino - persone di fiducia dei sindaci, che seguiranno un corso e staranno alle direttive delle forze dell'ordine per sapere come parlare alla gente e come riferire alle forze dell'ordine. Sarebbe utile che questo controllo riguardi tutta la valle, quanto meno i comuni confinanti tra loro in modo da aiutarci l'uno con l'altro”.

A Graglia si punterà sull'aumento della videosorveglianza. “La nostra intenzione è incrementare le telecamere – sottolinea Elena Rocchi - perchè a noi compete la prevenzione d'accordo con le forze dell'ordine, e non la parte investigativa rappresentata dal controllo di vicinato”.

Anche a Sordevolo sono in arrivo telecamere. “Ho fatto un progetto condiviso con forze dell'ordine e Prefettura – spiega il sindaco Alberto Monticone – per installare quest'anno telecamere nei punti nevralgici del paese. Sarà attivo anche il sistema di controllo delle targhe. Nel caso i cittadini notino qualcosa di sospetto, li invito a chiamare il 112, che ritengo il metodo più efficace per contrastare i furti”.