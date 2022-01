Al Ponte della Pistolesa il Win Hof Challenge

Al Ponte della Pistolesa in corso le riprese del Win Hof Challenge - Foto pagina Facebook The Iceman Wim Hof

Da venerdì 14 gennaio, al Ponte della Pistolesa (Km 12+800 della Strada Provinciale 105 Andorno Micca-Mosso a Valdilana) sono in vigore il senso unico alternato regolato da movieri, ed il limite di 30 Km/h, per permettere le riprese televisive e le attività di bungee jumping del programma Wim Hof Challenge.

Wim Hof, noto anche con il soprannome di The Iceman, è uno sportivo olandese, noto per la sua capacità di resistere alle basse temperature gelide. Specializzato negli sport estremi, Hof ha stabilito diversi guinness mondiali per il nuoto sotto il ghiaccio, per il contatto prolungato di tutto il corpo con il ghiaccio e per una mezza maratona a piedi nudi su ghiaccio e neve. Hof attribuisce queste imprese al Metodo Wim Hof, da lui ideato e basato su una combinazione di esposizione al freddo, tecniche di respirazione e meditazione.

Le limitazioni del transito sul ponte saranno vigore fino al 20 gennaio. E nei giorni 29 e 31 gennaio, ed 1 e 2 febbraio, sempre dalle 7 alle 19.