Intossicati dal monossido, genitori e due bambini in ospedale (foto di repertorio)

Intervento del 118, a Caresana, dove una famiglia di quattro persone (padre, madre e due bambini) è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. Dopo un primo intervento al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea di Vercelli, i quattro sono stati trasferiti in una clinica specifica per essere sottoposti all'ossigenoterapia in camera iperbarica.