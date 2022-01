Salussola piange la morte di Anna Maria Bergamasco, aveva 68 anni

Lutto a Salussola per la morte di Anna Maria Bergamasco, aveva 68 anni. La donna era molto conosciuta in paese, specialmente per il suo attivismo nella vita parrocchiale della comunità: oltre ad aver ricoperto il ruolo di catechista, ha fatto parte per anni del gruppo di volontariato della Parrocchia e del gruppo ex allieve della scuola materna. Chi l’ha conosciuta, la descrive come una persona di buon cuore e altruista. Il funerale avrà luogo questa mattina, alle 11, nella chiesa di Salussola.