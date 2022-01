Lutto nel mondo della musica, è morto Angelo Gilardino: aveva insegnato per 20 anni alla Perosi di Biella

Il mondo della musica piange la morte di Angelo Gilardino, chitarrista, musicologo e compositore italiano scomparso ieri, a Vercelli, all’età di 80 anni. L’artista era molto conosciuto in tutto il Piemonte, anche nel Biellese. La sua carriera musicale inizia nel 1958 e negli anni ’80 comincia a dedicarsi all’insegnamento.

Per quasi 20 anni, dal 1984 al 2003, ha svolto il ruolo di docente presso l’Accademia Perosi di Biella. In queste ore, la Fondazione Perosi ha condiviso sui propri canali social un ricordo: “Vent’anni di chitarra a Biella. Vent’anni di grande musica. Vent’anni durante i quali, grazie a lui, l’Accademia ha potuto incontrare alcuni fra i più formidabili chitarristi contemporanei. Vent’anni per lasciare un’eredità di conoscenza, di rinnovamento, di amicizia e di affetto. Se n’è andato un grande artista: Angelo Gilardino, l’amico di quel Giorgio Giacomelli che l’aveva voluto a Biella per fare dell’Accademia un punto di riferimento mondiale per la chitarra. C’era riuscito. L’elenco degli allievi di Angelo è infinito così come l’elenco dei premi da loro vinti. Il contrabbassista e il chitarrista. Sempre a parlare musica, ma anche di pittura, di cucina e di progetti talmente immersi nell’arte e nella cultura da rendere irrefrenabile, per chi li ascoltava, la necessità di farne parte. Di diventarne parte. Vent’anni indimenticabili, di insegnamenti in aula e fuori dall’aula. Ciao Angelo. L’Accademia Perosi si stringe al dolore dei tuoi cari”.