Lutto a Cossato per la morte di Ermanno Borio, è stato vicesindaco e assessore (foto di repertorio)

Cossato in lutto per la morte di Ermanno Borio, mancato improvvisamente all’affetto dei suoi cari, all’età di 70 anni. Borio è stato assessore e vicesindaco della giunta Scaramal, dal 1999 al 2004.

Numerosi sono stati gli attestati di stima e di vicinanza al dolore della famiglia. In questi giorni, la guida dell’Auser Cossato Marco Abate ha postato un ricordo in suo onore: “Persona tranquilla, ma con dei sani principi e degli ideali importanti. Un amministratore onesto e capace, con il quale ho avuto il piacere di collaborare per 5 anni. Ciao Ermanno, buon viaggio”. I funerali avranno luogo a Cossato oggi pomeriggio, alle 15, partendo dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.