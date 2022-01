Lessona, è andato avanti la penna nera Walter Casasola: aveva 71 anni

Dolore e profonda commozione per la morte di Walter Casasola, morto all’età di 71 anni. Penna nera del gruppo di Lessona, ha lavorato per molti anni come artigiano nella sua azienda, specializzata nella lavorazione del ferro.

“Tutto il gruppo si unisce al dolore dei familiari – commenta commosso il capogruppo Guerrino Cavasin – Walter era una persona attiva, sempre disponibile e gentile. Mancherà a tutti noi”. Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 18, nella chiesa di San Defendente, a Ronco di Cossato. Sempre qui, avranno luogo i funerali alle 10 di lunedì, 17 gennaio.