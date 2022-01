Auto in bilico sul ciglio della strada dopo incidente, attimi di paura a Lessona (foto Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Momenti di paura a Lessona. Per cause da accertare, un’auto è rimasta pericolosamente in bilico sulla scarpata, a seguito di un incidente stradale autonomo. Il fatto si è verificato nella mattinata di oggi, 15 gennaio, lungo la salita che porta all’abitato di Lessona.

Dalle prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe sbandato dopo un curva per cause da accertare (forse a causa del manto reso viscido dal freddo) e si sarebbe fermato sul ciglio della riva. A evitare conseguenze ben più drammatiche gli arbusti e la vegetazione presente. Ora il mezzo è stato assicurato dai Vigili del Fuoco con alcuni ganci per evitare che scivoli giù per la riva.

La conducente, rimasta indenne, è stata soccorsa e assistita dalle squadre, presenti sul posto insieme ai Carabinieri. La strada è stata chiusa alla viabilità e il traffico deviato in altre direzioni, fino alla completa rimozione del veicolo e la messa in sicurezza dell’area interessata. A detta di alcuni residenti, non sarebbe la prima volta che simili incidenti avvengono in quel tratto di strada specifico.