Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, 15 gennaio, a Occhieppo Inferiore. Stando alle prime informazioni raccolte, un anziano è caduto a terra per cause da accertare all’interno della sua abitazione e non riusciva più a rialzarsi.

Sul posto, si sono precipitate alcune squadre che hanno provveduto ad assisterlo e ad affidarlo alle cure del 118. L’uomo, infatti, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.