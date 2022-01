Presepe gigante di Marchetto, cercasi cappelli e abiti tradizionali per la 35esima edizione

Dopo una stagione di successo, il presepe gigante di Marchetto è tornato in letargo in attesa della prossima edizione, che sarà la 35esima. Come è normale che sia, dopo un mese di esposizione alle intemperie del tempo, gli abiti delle statue hanno subito un logoramento e alcuni di essi non potranno essere riutilizzati.

I volontari dell’associazione “Amici dei presepi” si sono subito mobilitati e hanno lanciato il loro invito in vista della preparazione della prossima esposizione. Si cercano cappelli e abiti di lana, velluto e feltro, in particolare per bambini vista la difficoltà di reperire quest’ultimi. Chiunque avesse a disposizione il vestiario e desiderasse contribuire potrà lasciare il tutto presso “L’osteria del Gufo”, in via Roma 25.