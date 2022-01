Ponderano, Servizio Civile, c'è tempo fino al 26 gennaio per aderire

Anche quest'anno sarà possibile svolgere il Servizio Civile Universale presso il Comune di Ponderano. Il Comune infatti, aderisce, infatti, al Bando Ordinario 2021 promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Il candidato che si aggiudicherà il bando: contribuirà attivamente alla realizzazione delle iniziative, affiancando il personale durante lo svolgimento degli incontri organizzati da remoto e in presenza; acquisirà competenze specifiche in materia di progettazione per lo sviluppo locale; parteciperà ai processi di comunicazione e di promozione delle attività in programma. Le candidature dovranno soddisfare tutte le caratteristiche i dicate nel bando nazionale.

Il servizio civile è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti e prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per un anno. Ai volontari sarà riconosciuto un contributo economico mensile pari a euro 444,30, la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di tutoraggio. Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del prossimo 26 gennaio 2022 COME ADERIRE Per poter partecipare occorre candidarsi presentando domanda di partecipazione attraverso la piattaforma on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo: https:/ / domandaonline.serviziocivi1e.it La scadenza per la presentazione della domanda è prevista alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022.

Presso il Comune di Ponderano è previsto l’arruolamento di due volontari da impiegarsi in progetti di valorizzazione ambientale e servizi culturali.

Attualmente sono presenti a Ponderano due volontari: Alex Tofei e Nicolo’ Parise che stanno svolgendo un servizio che ritengono formativo e soddisfacente. Dice Alex Tofei-volontario :” Consiglio vivamente quest’ esperienza ai ragazzi perché ti apre un mondo su molte realtà lavorative differenti favorendo l’interazione e la socializzazione”. Anche per Nicolò Parise —volontario : “L’esperienza di servizio civile è sicuramente un’esperienza consigliata a chiunque voglia mettersi in gioco e crescere professionalmente. Presso il comune di Ponderano ho imparato ad organizzare, a gestire, a decidere e a valutare, e ritengo che queste abilità siano utili, se non fondamentali, nella vita di tutti i giorni, e per riuscire a fare un vero e proprio passo in avanti verso il mondo del lavoro”.

Chi fosse interessato può avere ulteriori informazioni sul sito del Comune di Ponderano o telefonando al Comune di Ponderano: tel. 015-54124 int.6.