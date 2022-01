Cossato, proseguono lavori sullo Strona: al via taglio vegetazione e sistemazione idraulica

A Cossato procedono spediti i lavori di sistemazione idraulica e taglio della vegetazione nel tratto del torrente Strona che attraversa l’abitato di Cossato.

“L’intervento è interamente finanziato con un contributo erogato da Regione Piemonte di 200mila euro, prelevato dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea – si legge nel post del Comune - Le opere interessano il torrente tra la zona immediatamente a monte del mercato coperto ed il tratto a valle del ponte, tra le vie Mazzini e Martiri della libertà, per una lunghezza di circa 600 metri. È prevista la movimentazione ed in parte la rimozione del materiale vegetale e litoide depositatosi nel tempo in alveo. L’obiettivo è di migliorare il deflusso delle acque e rendere maggiormente sicuro il segmento di torrente che attraversa la zona più densamente abitata della città. I lavori prevedono, dove necessario, il consolidamento delle infrastrutture presenti in alveo (muri di sostegno, soglie) e la rimozione della vegetazione d’invasione presente”.